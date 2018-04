Tamponamento tra due auto a Gudo

Un incidente della circolazione è avvenuto questa mattina, verso le 7.30, sulla strada cantonale all’entrata del paese di Gudo. Coinvolte due vetture, entrambe immatricolate in Ticino, che circolavano in direzione di Bellinzona.

Stando alle informazioni raccolte da Rescue Media, il conducente di una Subaru avrebbe tamponato una Toyota che lo precedeva. L’occupante di quest’ultima è rimasto ferito nello scontro.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona che hanno prestato le prime cure al ferito, in seguito trasportato al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Le ferite riportate non dovrebbero essere particolarmente gravi. Sul posto la Polizia per gli accertamenti del caso e il disciplinamento del traffico.

(Red)