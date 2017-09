Tamponamento tra due camion sull'A2

Sfoglia la gallery

Incidente della circolazione questa mattina, attorno alle 07:00, sull'autostrada A2 in direzione nord, all'altezza dell'area di servizio di Stalvedro. Protagonsiti due autotreni.

Stando alle prime informazioni raccolte da Rescue Media un camion bisarca, adibito al trasporto di auto, era fermo al dosaggio di accesso alla galleria del San Gottardo quando è stato tamponato da un mezzo pesante che arrivava da tergo. A causa dell'impatto i due conducenti hanno riportato ferite apparentemente non gravi e sono state soccorse dal personale sanitario di Tre Valli Soccorso.

Sul posto anche la Polizia cantonale per gli accertamenti del caso. Il traffico è rimasto perturbato poiché in un primo tempo la circolazione in direzione nord è stata bloccata e in seguito incanalata su di un'unica corsia.

(Red)