Tentata rapina in Posta ad Arbedo

Oggi, alle 15.35, vi è stata una tentata rapina all'ufficio postale in via Centro Civico ad Arbedo. Un uomo ha minacciato la buralista con una pistola per farsi consegnare del denaro.

L'uomo è poi fuggito, ma successivamente si è costituito presso il posto di gendarmeria di Bellinzona. Si tratta di un 38enne cittadino italiano residente nel Bellinzonese.

(Red)