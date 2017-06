“Tesoretto” dagli ex Comuni

È un bel “tesoretto” quello che gli ex Comuni consegnano alla Città attraverso gli ultimi Consuntivi che saranno approvati nella prossima seduta di Consiglio comunale convocata per lunedì 19 e martedì 20 giugno. Si tratta del risultato di sei Comuni che complessivamente portano nuova linfa nelle casse della Città aggregata. In particolare Bellinzona (avanzo d’esercizio di 1,16 milioni), Preonzo (+793.000 franchi), Gnosca (+154.000 franchi), Gudo (+59.000 franchi), mentre Gorduno (–242.000 franchi) e Claro (–156.000 franchi) chiudono in passivo. Sommando tra loro queste cifre ed aggiungendovi anche quelle dei sei ex Comuni che erano riusciti ad approvare i conti del 2016 – Sementina (+828.000 franchi), Giubiasco (+584.000 franchi), Sant’Antonio (+122.000 franchi), Pianezzo (+60.000 franchi), Moleno (+16.000 franchi) e Monte Carasso (–696.000 franchi) – si ottiene dunque un avanzo d’esercizio complessivo di 2,153 milioni a fronte di un disavanzo globale di circa 6 milioni indicato nei preventivi. «Le premesse per far bene ci sono tutte; occorre però essere proattivi, sviluppando quei progetti strategici che dovranno far compiere il salto di qualità alla Città-Regione senza tralasciare la gestione corrente di un territorio formato da 13 quartieri». Questo il succo della relazione della Commissione della gestione (relatore Tiziano Zanetti, PLR) sul messaggio municipale relativo ai Consuntivi 2016 dei sette ex Comuni.

Tre rinunce all’esame del plenun

Per il resto, il Consiglio comunale non si confronterà prima della pausa estiva sul nuovo Regolamento comunale che dunque slitta a settembre. Nella seduta del 19/20 giugno saranno invece affrontate le rinunce di Felice Zanetti (PLR), Matteo Pronzini (MPS) e Pino Sergi (MPS) a ricoprire la carica di consiglieri comunali. Sono state avallate dalla maggioranza della Commissione della Legislazione e, se saranno accettate anche dal plenum, Federico Rossini, Angelica Lepori e Monica Soldini potranno fare il loro ingresso nel Legislativo cittadino. All’ordine del giorno vi è anche la proposta del gruppo PPD di istituire la Commissione speciale per il personale.

(MAG)