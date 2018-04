Tour municipale nei quartieri di Bellinzona

Prima tappa Pianezzo, dove è stata manifestata delusione per il mancato decentramento in Valle Morobbia dei servizi cittadini. Branda: "A pieno regime tra 2 o 3 anni".

di Mauro Giacometti

La prima tappa del tour del Municipio di Bellinzona nei quartieri (ex Comuni) è partita leggermente in salita da Pianezzo. Lunedì sera, nella palestra gremita del capoluogo della Valle Morobbia, non sono mancate critiche e osservazioni nei confronti dell’amministrazione cittadina rea, è stato detto perlopiù, di essersi un po’ dimenticata della periferia.

A cominciare dal funzionamento e potenziamento dello sportello di quartiere, rimasto praticamente allo stesso livello pre-aggregativo, cioè comunale, con l’inserimento di alcuni servizi decentrati della Nuova Bellinzona. Oppure dalla promessa, difficile da mantenere, di una sezione scolastica in più che andrebbe ad insediarsi in un Policentro, oramai in fase di ultimazione e che da settembre aprirà le porte, lasciando la Casa comunale al suo destino, cioè all’abbattimento per realizzare la nuova piazza del paese.

Pianezzo, dunque, è parso di capire nel faccia a faccia con il Municipio di Bellinzona quasi al completo (assenti giustificati Soldini e Gianini), si sente un po’ trascurata dalla macchina amministrativa. «È stato una anno molto intenso, impegnati a fondo in uno sforzo considerevole. Ne eravamo consapevoli e non tutto funziona ancora come dovrebbe e come avevamo promesso. Occorreranno dai 2 ai 3 anni affinché la nuova amministrazione sia a pieno regime», ha detto il sindaco Mario Branda cercando di tranquillizzare la platea.