Tutto pronto per il 155esimo Rabadan

La formula adottata nelle ultime edizione del carnevale si è rivelata vincente e come recita un famoso adagio "Squadra che vince non si cambia".

Da giovedì 8 a martedì 13 febbraio va in scena la 155esima edizione di Rabadan a Bellinzona. La formula adottata nelle ultime edizioni si è rivelata vincente e come recita un famoso adagio “Squadra che vince non si cambia” è quindi riconfermata anche per il 2018 Piazza del Sole quale cuore di tutta la manifestazione. Il capannone eventi sarà dunque teatro dei principali appuntamenti della sei giorni e tempio della musica dal vivo. Al fine di permettere anche ai più piccoli sudditi di Re Rabadan di partecipare alla tradizionale consegna delle chiavi la cerimonia d’apertura è stata anticipata alle 21.

Il programma è particolarmente intenso e prevede nella serata di venerdì 9 febbraio un divertente Live Show dal titolo “La macchina del tempo” con la migliore musica dance dal 1977 al 2003 con artisti del calibro di Ivana Spagna, Tracy Spencer, Papa Winnie, Via Verdi, Tony Esposito, Johnson Righeira, La Bionda, Lady Violet, Carolina Marquez, Regina e Haiducii. Inoltre per tutta la durante dell’evento al capannone principale si alternerà musica dal vivo con Dj Set per tutti i gusti musicali.

Dopo il successo dell’edizione 2017 il lunedì sera a partire dalle 21 si ripropone il contest Rabathlon che prevede sfide di tiro alla fune, palo della cuccagna e Rabarun; le iscrizioni sono già aperte su www.rabadan.ch

Festeggiamenti per il gemellaggio con il carnevale di Brandons de Moudon

Altro importante appuntamento della prossima edizione sono i festeggiamenti per il 10° anniversario del gemellaggio tra il Rabadan ed il carnevale di Brandons de Moudon. Sabato 10 febbraio infatti durante il tradizionale mercato cittadino saranno presenti gli amici vodesi con la loro brigata di cucina ed a partire dalle 11.00 offriranno alla popolazione il tipico Papet Vaudois (piatto tipico vodese) mentre nel pomeriggio in Piazza Collegiata a partire dalle 16.15 ci sarà un ’incontro ufficiale tra una delagazione di Moudons e Bellinzona a seguire il tradizionale concerto delle Guggen ospiti sulla scalinata della Chiesa Collegiata.

Novità: il pass per famiglie

Anche quest’anno ci sarà la possibilità di scegliere tra il pass settimanale a Fr. 60 i pass giornalieri che danno l’accesso alle singole serate, giovedì, venerdì e sabato a Fr. 30.--, lunedì e martedì a Fr. 25 mentre il Pass per il corteo della domenica a soli Fr. 10; novità di quest’anno il pass corteo per famiglie al prezzo speciale di Fr. 20 (2 adulti + 3 bambini fino a 12 anni) .

A questo proposito si ricorda che sia il pass che i biglietti singoli sono validi come titolo di trasporto su tutta la rete cantonale.

I biglietti sono sempre in vendita online sul sito Ticketcorner e offline in tutta la Svizzera presso i rivenditori ufficiali: Stazioni FFS, Uffici postali (abilitati), Manor, Coop City e l’Ufficio turistico di Bellinzona presso lo sportello di Palazzo Civico oppure scaricando la App gratuita di Ticketcorner.



Albergatori soddisfatti

Dal punto di vista turistico piena soddisfazione degli albergatori della Turrita che per il fine settimana dell’evento registrano il quasi tutto esaurito, questo a confermare il Carnevale Rabadan come uno dei maggiori attrattori turistici della regione.

Sabato 27 gennaio al Centro Coop di Tenero è prevista inoltre dell’animazione nella Hall principale del centro con truccabimbi gratuito; Rabadan sarà presente con uno stand promozionale, vendita delle borse e delle tessere d’entrata inoltre dalle 14.00 risotto offerto per tutti.

Tutto è pronto quindi per inaugurare la 155esima edizione, il programma completo e tutte le informazioni inerenti l’evento come prevendita, trasporto pubblico e altro sono da subito disponibili su www.rabadan.ch.

