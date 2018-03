Un percorso sensoriale al Castelgrande

Novità a Castelgrande a Bellinzona: è infatti stato inaugurato il nuovo percorso sensoriale, un’installazione temporanea nella corte esterna del maniero, di fronte al laghetto e vicino al punto panoramico. Il percorso si svolge attraverso nove vasche contenenti svariati materiali volutamente recuperati sul vasto territorio del Bellinzonese e Alto Ticino.

Ti-Press / Alessandro Crinari

Per citare qualche esempio: per Bellinzona ritroviamo le castagne, per la Riviera il granito, per la Valle di Blenio la sabbia dolomica e per la Leventina la corteccia tipica degli abeti. Attraverso la percezione dei piedi nudi sui diversi materiali utilizzati è possibile connettersi con la natura: freddo, caldo, spigoloso oppure ruvido sono solo le principali sensazioni che si risvegliano nello svolgimento del percorso.

Ti-Press / Alessandro Crinari

In un era caratterizzata dalla tecnologia e dalla velocità, questa installazione interattiva invita dunque a togliersi le scarpe, nel vero senso della parola, e a prendersi qualche momento di pausa dalla frenesia della quotidianità per vivere in prima persona la suggestiva esperienza sensoriale.

(Red)