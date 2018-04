Verso la riapertura delle aree di sosta

È stato presentato questa mattina in anteprima l'avanzamento dei lavori presso l’area di servizio autostradale di Bellinzona Nord, che sono iniziati nell’agosto 2017. Qui sorgerà il primo Ristorante Marché in Svizzera, basato su un nuovo concetto di ristorazione. L’edificio precedente, che aveva ormai 30 anni, è stato interamente demolito per dare spazio a un nuovo stabile che si integra armoniosamente nel paesaggio della valle e che aprirà i battenti, come da noi già anticipato, il 5 maggio. È invece già stato riaperto l'Hotel Bellinzona Sud.

I lavori

Attualmente sono in corso i lavori riguardanti il design degli interni e quelli riguardanti l’ambiente circostante all’edificio, come la terrazza, il parco giochi e le aree verdi. "Il ristorante precedente non rispondeva più ai requisiti tecnici di oggi e non era ottimale per gli ospiti a causa dei due piani. Ecco perché abbiamo deciso di costruire un nuovo edificio su un piano solo", spiega Beat Ganz, responsabile della costruzione e manutenzione presso Marché Ristoranti Svizzera SA. L’architetto dipl. ETH/SIA Charles De Ry, che si è occupato della progettazione del nuovo stabile, spiega che «l’idea di base era di creare un mercato coperto simile a quelli già esistenti nel Canton Ticino». Il nuovo edificio, alto 8,3 m e largo 77 m, si inserisce perfettamente nel paesaggio della valle e lo sviluppo rapido e moderno del Cantone negli ultimi trent’anni, grazie anche alla capacità di connessione dell’autostrada A2, è perfettamente riflesso nella sua architettura.

Un forte legame con il Canton Ticino

Marché Ristoranti Svizzera SA ha voluto costruire un edificio con un forte legame al territorio, pertanto ha commissionato per la progettazione uno studio di architettura ticinese che ha deciso di impiegare una buona parte di materiali provenienti dal Ticino. «È stato usato il legno di abete e larice per la struttura portante e la pietra naturale della Val Onsernone per la pavimentazione», spiega Charles De Ry. Anche l’interno è fortemente orientato al territorio. Il concetto di mercato, reinterpretato in chiave moderna da Marché Ristoranti Svizzera SA, ricorda le varie manifestazioni di piazza presenti nel Cantone e, per la gioia di chi sosterà, le specialità regionali sono state incluse nell’assortimento.

Massima efficienza e comfort

La sostenibilità ha avuto una grande importanza nel nuovo edificio. L’edificio è conforme ai severi requisiti dello standard Minergie-P e dimostra quindi un’elevata efficienza energetica. Lo stabile a basso consumo di energia utilizza solo la quantità di energia che genera. Al fine di soddisfare le elevate esigenze energetiche, grande importanza è stata attribuita all’isolamento degli edifici e all’uso ottimizzato delle fonti di calore passive come l’irraggiamento solare. Non solo l’involucro dell’edificio, ma anche gli elettrodomestici utilizzati negli interni soddisfano gli elevati requisiti di energia. È stato inoltre installato un sistema fotovoltaico sul tetto che permette a Marché di produrre energia elettrica propria.

(Red)