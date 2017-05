Villaggio della Musica, da sogno a realtà

di Mauro Giacometti

È come se dal sogno si passasse alla realtà. L’imminente estate sarà importante per l’associazione Ars Dei e per il suo fondatore, Mauro Harsch. Nel Villaggio della Musica che da qualche anno si sta realizzando a Sobrio, in Leventina, saranno infatti inaugurate Casa Mahler e Casa Francis Poulenc: la prima ospiterà i corsi, i recital ed alcuni concerti del SobrioFestival, giunto alla sua quarta edizione, insieme alla splendida cornice della chiesa di San Lorenzo; l’altra sarà adibita ad ostello per i giovani musicisti che frequenteranno gli stages organizzati da Ars Dei. Del Villaggio della Musica che si è concretizzato ne abbiamo parlato con il maestro del Conservatorio della Svizzera italiana e pianista Mauro Harsch, fondatore del Movimento Ars Dei e dell’associazione Amici del SobrioFestival che ha portato la musica classica in periferia e in alta quota.

Professor Harsch, come è nata l’associazione Ars Dei?

Ars Dei è nata quindici anni fa nell’intento di promuovere particolari iniziative volte a favorire la formazione e l’attività di giovani artisti. Oggigiorno, anche negli ambienti artistico-accademici, gli studenti hanno sempre meno possibilità di condividere momenti di riflessione ed esperienze di vita fondamentali per la loro crescita artistica e umana. In questo mondo frenetico è indispensabile dare loro la possibilità di trascorrere settimane di studio in un ambiente adeguato, immerso nella natura, lontano dalle città e dai grandi centri turistici, in cui – insieme a docenti e artisti – possano ritrovare se stessi, il proprio entusiasmo, dialogare, creare proposte innovative e dare concerti in più periodi dell’anno.