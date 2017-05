Canapa light, controllate 6 piantagioni

Nelle scorse settimane in Ticino sono state controllate sei coltivazioni di canapa che, come tali, sottostanno alla Legge Cantonale sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (LCan). Durante le verifiche sono state censite 42'400 piante di canapa di diverse varietà. Lo comunica la Polizia cantonale.

Dalle analisi effettuate non sono stati riscontrati tenori di THC superiori all'1%, pertanto durante l'operazione non è stata constatata nessuna violazione alla Legge Federale sugli stupefacenti. Per contro è stata riscontrata un'infrazione ai sensi della LCan, per una coltivazione messa in atto nonostante la notifica non fosse completa, che è stata denunciata alla competente Sezione della Polizia Amministrativa della Polizia cantonale.

(Red)