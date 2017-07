Capanne e rifugi alpini: un buon inizio

di Nicola Mazzi

Sono circa una settantina le capanne presenti nel Cantone e una ottantina i rifugi. Il 2016 è stato un anno molto buono per le capanne alpine ticinesi con una crescita rilevante di pernottamenti e di pasti serviti. E anche il 2017 sembra essere partito nel migliore dei modi. Ce lo confermano sia Giovanni Galli (presidente del Club alpino svizzero-CAS Ticino) sia Giorgio Matasci (presidente della Federazione alpinistica ticinese-FAT).

«Siamo, ovviamente, dipendenti delle condizioni meteorologiche e finché il tempo è favorevole, avremo risultati» ci dice Galli. «L’interesse per il Ticino e per le nostre montagne, anche grazie al nuovo tunnel ferroviario del San Gottardo che permette l’arrivo più veloce, sembra in crescita e i turisti arrivano soprattutto dal nord delle Alpi. Personalmente, per questa estate, sono abbastanza fiducioso. Se la meteo tiene possiamo ripetere i risultati dello scorso anno, che lo ricordiamo sono stati buoni». Per quanto riguarda l’interesse della montagna da parte dei più giovani Galli precisa che «abbiamo dei riscontri abbastanza positivi, anche se c’è ancora molto lavoro da fare. Non nascondo che i costi per pernottare in una capanna, per una famiglia con magari un paio di figli, non sono forse alla portata di tutti. Ma del resto la gestione dei rifugi comporta dei costi che devono in qualche modo rientrare. Quindi le famiglie, che potrebbero essere un target interessante per i nostri rifugi, qualche volta fanno più fatica a giungere nelle nostre capanne. Ci piacerebbe far arrivare più famiglie e più ticinesi. Per ora si attestano solo al 20% dei visitatori».