Case di vacanza: estate da tutto esaurito

di Nicola Mazzi

È una stagione molto positiva anche per gli appartamenti e le case di vacanza. Un settore importante ma che non sempre è monitorizzato come succede invece per i pernottamenti delle struttura alberghiere. L’andamento positivo ce lo conferma Oliver Keller dell’ACAV (Associazione L’Associazione Case & Appartamenti di Vacanze Ticino. «Per luglio e agosto, i due mesi più importanti per noi, abbiamo registrato il tutto esaurito e questo anche grazie a una meteo molto favorevole. Per quanto riguarda i turisti c’è stato segnalato un leggero aumento dei tedeschi e dei romandi, anche se la parte del leone la fanno sempre gli svizzeri-tedeschi» ci risponde Keller. Non è per ora possibile dare delle cifre precise, ma il segno + sulla stagione è sicuro.

Come ci conferma ancora Keller continua pure il trend, che viene registrato ormai da alcuni anni, del last-minute. «Spesso i clienti prenotano pochi giorni prima l’arrivo e per una durata di 2 o 3 giorni. Ovviamente sono benvenuti, ma per l’agenzia è un lavoro importante e che richiede molta flessibilità. D’altro lato ci sono anche molti turisti che ormai sono diventati degli habitué e che ogni anno prenotano la stessa casa o appartamento. Questi clienti, invece, restano anche due o tre settimane. In media, comunque, i turisti che pernottano una casa di vacanza restano nove giorni. Una cifra confermata anche dallo studio elaborato dall’USI».

Tra le novità di quest’anno, che sicuramente ha favorito anche questo settore, si segnala l’apertura della galleria del San Gottardo. «Lo scorso anno avevamo realizzato un’inchiesta da cui risultava che un 10% dei nostri clienti sarebbe tornato grazie a questa possibilità. E devo dire che i dati lo stanno confermando. Anche se occorre precisare che l’automobile resta il mezzo di trasporto più utilizzato».

Un’altra novità è relativa al TicinoTicket. «Molti dei nostri turisti ce l’hanno chiesto, ma per ora noi non facciamo parte di questo progetto. Speriamo che l’anno prossimo, se continuerà, potremo anche noi offrire la carta per i trasporti pubblici gratuiti ai clienti. In questo senso siamo disposti ad aumentare la nostra tassa di soggiorno per finanziare parte del TicinoTicket. Ma anche il Cantone dove continuare a fare la sua parte, come quest’anno. Senno sarà difficile ripetere il progetto».

Il tema dell’accoglienza resta centrale anche per chi lavora con le residenze di vacanza, non solo per il personale degli hotel. Così come resta centrale il tema della sicurezza. «La nostra destinazione è favorita in questo senso e credo che bisognerebbe insistere con il marketing per evidenziarla ancora di più» aggiunge il nostro interlocutore.

E per il 2018? «Alcune agenzie stanno già ricevendo le prenotazioni per il prossimo anno. Sono soprattutto oggetti di lusso che stanno andando bene e che hanno una clientela affezionata. Anche questo è sicuramente un ottimo segnale per la prossima stagione».