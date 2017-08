A Brogeda con 146mila euro non dichiarati

I militari della Guardia di finanza di Ponte Chiasso, in collaborazione con i funzionari doganali, hanno fermato lunedì mattina un 34enne di origini marocchine, residente in Spagna, commerciante d’auto, che stava tentando di varcare il valico di Como-Brogeda con 146mila euro in contanti.

L’uomo, che stava cercando di entrare in Svizzera, aveva assicurato ai finanzieri di non trasportare valuta a bordo della propria Volkswagen Polo con targa spagnola. Ma dopo un controllo le Fiamme Gialle hanno rinvenuto la cospicua somma all’interno di un doppiofondo abilmente occultato sotto il vano del cambio.

Si tratta di centinaia di banconote di vario taglio per un valore complessivo, come detto, di 146mila euro non dichiarati. Il 50% del denaro trasportato eccedente la soglia ammessa per legge, pari dunque a 68mila euro, è stato immediatamente posto sotto sequestro, in attesa che il Ministero dell’Economia e delle Finanze definisca la sanzione da applicare al trasgressore, oggi variabile dal 30 al 50% della somma trasportata illecitamente.

(Red)