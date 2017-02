Brogeda, sequestrati 850 grammi di coca

A intercettare lo stupefacente i militari della Guardia di finanza. La droga era contenuta in uno zaino di un cittadino francese, che è stato denunciato.

Sabato scorso, ma se n'è avuta notizia solo oggi, militari del gruppo della Guardia di Finanza di Ponte Chiasso, in collaborazione con i funzionari doganali, presso il valico autostradale di Brogeda, hanno sequestrato 850 grammi di cocaina all’interno di uno zaino di un cittadino francese in viaggio su un autobus proveniente da Amsterdam e diretto a Milano.

L’uomo è stato denunciato per traffico di stupefacenti mentre è scattato il sequestro anche per i tre telefoni cellulari e 9 schede sim in suo possesso.

Lo stupefacente era contenuto in un sacchetto di plastica trasparente, cosparso di sostanza di natura oleosa, avvolto da un sacchetto nero. Tale involucro era occultato, a sua volta, in una tasca cucita all’interno dello zaino. La droga, per effetto dei “tagli” che avrebbe potuto subire, una volta immessa sul mercato dei consumatori avrebbe fruttato oltre 150mila Euro.

