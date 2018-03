Sciopero in Italia, limitazioni per i TILO

Le fasce di garanzia non saranno coinvolte dallo sciopero programmato dalle 9 alle 10. I servizi TILO in territorio svizzero non sono coinvolti.

A causa di uno sciopero programmato per domani mercoledì 21 marzo 2018, sono previste una serie di limitazioni dei servizi TILO in territorio italiano. I servizi TILO in territorio svizzero non sono coinvolti. In particolare verranno limitate in Italia le linee RE10, S10, S30, S40 e S50 dalle ore 9.01 alle ore 16.59.

Le fasce orarie di garanzia non saranno coinvolte dallo sciopero. Questo significa che viaggeranno i treni previsti da orario ufficiale in partenza entro le ore 9 e in arrivo a destinazione finale entro le ore 10, come anche i treni in partenza dopo le 17.

Le diverse modalità in termini di durata, adesione, rete e personale coinvolto nello sciopero fanno sì che l'elenco dei servizi minimi garantiti possa subire modifiche. Pertanto, in occasione degli scioperi che interessano le fasce orarie di garanzia, si invitano i viaggiatori a verificare eventuali aggiornamenti alla lista dei treni garantiti disponibile sul sito www.trenord.it.

Essendo ipotizzabili ripercussioni fino a conclusione dell’evento, TILO invita i viaggiatori a prestare attenzione agli annunci nelle stazioni e sui treni, come anche alle informazioni sui monitor delle stazioni.

