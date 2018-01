Scoprire Varese, scoprire il metrò

di Remigio Ratti

Domenica 7 gennaio. Primo giorno d’apertura della linea Como-(Lugano)Mendrisio-Varese. Voglio verificare. Due gli obiettivi: dapprima quello di toccare con mano da passeggero il traffico in questa uggiosa giornata, comunque di festa. Partenza da Lugano alle 13.04, breve cambio a Mendrisio, arrivo a Varese 13.54. Due ore buone di passeggiata domenicale in centro e alle 16.04 si riparte e Lugano, con meno gente in giro, mi riaccoglie alle 16.55. L’altro, quasi intimo, quello di sentire cosa si prova a 20 anni di distanza dalla mia mozione al Consiglio nazionale per un nuovo collegamento internazionale transfrontaliero, a sud. Una rondine non fa primavera; è vero. Ma devo confessare che quanto sperimentato ieri va oltre quello che potevo immaginare in una fase di lancio che si protrarrà per molti mesi.

A Mendrisio e a Stabio salgono diverse decine di viaggiatori visibilmente interessati e curiosi. Sinceramente, mi aspettavo un treno piuttosto deserto. Al ritorno constato che il collegamento svolge bene anche le funzioni di metrò: molte le persone e famiglie che scendono a Induno-Olona, Arcisate, Gaggiolo e Stabio. Scopro un gruppo entusiasta nello sperimentare che si può andare per ferrovia da Como a Varese in 40 minuti. Nessun alt, grazie alla tecnologia d’avanguardia, per il cambio di corrente o alla dogana, che veglia in altro modo. Lo notano bene tre utenti ben informati svizzero tedeschi: inviati dalla nostra consigliera federale Leuthard? E il rovescio della medaglia? L’acquisto dei biglietti e le tariffe. Spero siano malattie d’infanzia, come mio padre ferroviere di lungo corso sapeva valutare ogni innovazione.

A Mendrisio una coppia che sotto sotto mi ha identificato mi dice di aver perso il treno, perdendo un’ora (nei giorni feriali solo mezz’ora) perché non sono stati capaci di acquistare il biglietto e mi mostrano preoccupati l’unico risultato, quello fino a Stabio. Spiego loro che bastava cliccare “biglietti internazionali”. Temono il controllore: quello italiano ne prende nota e con signorilità passa oltre. All’altro caso: un’utente salita a Stabio ha pagato fr. 10.80 a/r (con abbonamento metà prezzo) esattamente come il signore salito a Maroggia! La stessa puntigliosa signora scopre che alla biglietteria automatica il biglietto Stabio-Gaggiolo (forse un chilometro) costa 4.40, esattamente come quello per Varese! Sinceramente sono preso in castagna: forse anche qui v’è la tariffa unica, a zone? Ironizziamo; qualcuno potrebbe compiacersi: non andranno (perlomeno in treno) ai grandi magazzini ben serviti da questa stazione.

E domani sarà un altro giorno, feriale; e sarà un’altra musica e ulteriore fase da osservare. Ma almeno le tariffe saranno quelle dell’abbonamento per pendolari. Intanto vale la pena di osservare quanto può essere piacevole andare a scoprire Varese in un paio d’ore di un fine settimana. La pioggia non invitava certo alla visita degli splendidi giardini del Palazzo estensi, a dieci minuti dalla stazione. Ma l’atmosfera del borgo antico, non solo per i commerci, invita alla scoperta di quanto attornia la torre campanaria del Seicento, a cominciare dalla splendida architettura e dalle opere pittoriche della Basilica di S. Vittore.