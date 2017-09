Sequestrati 360 kg di carne mal conservata

Nei giorni scorsi, i militari della Compagnia di Gaggiolo hanno individuato e sottoposto a controllo due furgoni che eseguivano manovre sospette nei pressi del valico turistico con la Svizzera. A seguito dell’ispezione degli mezzi, alla cui guida vi erano due cittadini romeni, i finanzieri hanno sequestrato oltre 360 kg di alimenti in cattivo stato di conservazione.

Si trattava principalmente di carne e di altri prodotti alimentari che sarebbero stati venduti al “Rolling Truck Street Food”, la manifestazione gastronomica che era in programma a Viggiù (VA).

Il cattivo stato di conservazione della carne e degli altri alimenti era già evidente solo per il fatto che i furgoni non refrigerati avevano viaggiato per oltre 4 ore (la merce era stata caricata a Torino).

Le indagini hanno quindi portato alla denuncia di 5 persone (3 cittadini romeni e 2 italiani) per le ipotesi di reato connesse alla violazione della disciplina igienica della produzione e trasporto delle sostanze alimentari e per la vendita di sostanze non genuine. L Fiamme Gialle hanno individuato i titolari effettivi delle imprese a cui facevano capo gli autisti dei mezzi fermati e le altre persone che avrebbero dovuto preparare i prodotti in occasione della manifestazione gastronomica.

(Red)