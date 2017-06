Stabio-Arcisate, "se n'è discusso col Cantone"

Non si è fatta attendere molto la reazione da parte lombarda alla decisione del Consiglio di Stato ticinese di sospendere il finanziamento per la linea Mendrisio-Varese, a causa del mancato rispetto dell'intesa da parte della Regione.

''Le dichiarazioni del Consiglio di Stato del Canton Ticino non rispondono al vero", fa infatti sapere Alessandro Sorte, assessore alle Infrastrutture e Mobilità della Regione Lombardia, stando al quale "le modifiche al servizio ferroviario tra Varese e Malpensa rispetto a quanto previsto dall'Intesa del 25 novembre 2011 sono state discusse e concordate in diversi incontri tecnici tra gennaio e giugno fra il Cantone e la Regione. Incontri nei quali si è evidenziata l'opportunitaà di rendere più appetibili i collegamenti con Malpensa, distanziando le corse in maniera più efficiente".

Sorte prosegue affermando che "la Regione, in fase di aggiornamento dell'accordo, ha ritenuto di dover attualizzare le previsioni alla mutata situazione odierna. Anziché portare a Malpensa un servizio che parte da Bellinzona, ha proposto di far arrivare nello scalo varesino la linea proveniente da Como per evitare l'inefficienza di avere due treni diretti da Varese a Malpensa a distanza da 5 minuti l'uno dall'altro. In alternativa ha proposto al Cantone di modificare i propri orari di 30 minuti così da rendere più efficiente il sistema".

E il Cantone, ha aggiunto, per ora non intende attuarla, "pertanto ha accettato la soluzione proposta non mantenendo però l'impegno di cofinanziare il servizio su Malpensa come previsto dall'Intesa".

E proprio in merito al finanziamneto, Sorte ha aggiunto e concluso che "con la prossima manovra di bilancio stanzieremo le risorse aggiuntive per svolgere i servizi ferroviari programmati, nonostante lo Stato abbia effettuato tagli ai trasferimenti. Garantiremo quindi i servizi di trasporto internazionale con risorse della Regione".

(Red)