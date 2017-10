"Storia di miseria finita nel peggior modo"

(LE FOTO) Così il sindaco di Como Mario Landriscina in merito al dramma che si è consumato in un appartamento dove sono morti per le fiamme un padre e tre suoi figli.

Sfoglia la gallery

"Questa è una storia di miseria da tutti i punti di vista che si conclude nel modo peggiore possibile": il sindaco di Como Mario Landriscina ha definito in questo modo l'incendio in cui sono morti un papà con tre figli, mentre la quarta versa in condizioni gravissime.

I bambini erano seguiti dai servizi sociali e la famiglia era ospitata in un alloggio del Comune. "Si cercava di dare un sostegno ai loro bisogni", ha spiegato Landriscina che oggi ha incontrato la mamma. "Sicuramente faremo tutte le azioni possibili per sostenere una famiglia distrutta", ha aggiunto spiegando che il Comune è pronto a occuparsi delle esequie e sta pensando al lutto cittadino. "Ci faremo carico della donna che paga un conto altissimo - ha assicurato -. Certo non può tornare in quella casa".

"Erano tutti su un letto"

"Li abbiamo trovati tutti nella stessa stanza, distesi su un grande letto". A raccontarlo all'agenzia di stampa italiana ANSA è uno dei soccorritori entrati fra i primi nell'appartamento di Como.

(Red/Ats)