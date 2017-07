Congiuntura e LIA fan calare i padroncini

di Nicola Mazzi

Il bilancio semestrale del numero di notifiche di lavoratori esteri in Ticino conferma una tendenza che avevamo segnalato nei mesi scorsi e cioè che i distaccati e i padroncini in Ticino sono in calo. Da un lato l’Ufficio cantonale di statistica (USTAT) rende noto le cifre delle persone notificate e il numero di giorni di lavoro e di addetti equivalenti a tempo pieno secondo il tipo di notifica. D’altro lato anche l’Associazione interprofessionale di controllo (AIC) conferma le stime elaborate per il 2017, basandosi sul numero di notifiche registrate finora.

Ma veniamo ai numeri dell’USTAT: fino a giugno le persone notificate sono state 15.628 rispetto alle 16.426 dei primi sei mesi dello scorso anno. Il calo è stato quindi del 4,9%. Ma la diminuzione è stata più netta se si analizzano le cifre su padroncini e distaccati. Infatti i primi hanno fatto registrare un calo del 36,5%, passando da 2.785 a 1.768 unità. Mentre i lavoratori distaccati presso un committente svizzero sono scesi del 18,6% da 6.142 a 4.999 unità. A bilanciare il tutto ci hanno pensato le assunzioni d’impiego presso un datore di lavoro svizzero le quali sono cresciute del 18,2% da 7.499 a 8.861.

Una tendenza confermata anche dai giorni di lavoro effettuati in Ticino da persone notificate. Gli indipendenti sono calati del 36,8% da 50.459 a 31.873 giorni. Mentre i lavoratori distaccati da 81.649 a 66.096 giorni del 19%. Cresciuti invece i giorni per i lavoratori esteri assunti in modo temporaneo da un datore di lavoro svizzero del 20,7%. Da notare che i settori più interessati dal fenomeno sono sempre quello dell’edilizia (con il 35% di padroncini totale e il 41,7% di lavoratori distaccati). Ma anche i servizi (pubblici e privati) sono interessati in modo importante con il 32,5% di indipendenti e il 4,9% di distaccati.

Una tendenza confermata anche dal direttore della Società svizzera impresari costruttori sezione Ticino (nonché segretario dell’Associazione interprofessionale di controllo-AIC) Nicola Bagnovini. «Le cifre attuali effettivamente confermano una flessione del numero di notifiche, che complessivamente sono calate di circa il 20% rispetto all’anno precedente. Si tratta di un aspetto positivo per l’economia locale anche se avere un quadro chiaro è molto difficile. Credo che un certo impatto l’abbia dato l’introduzione dell’Albo degli artigiani (la LIA) oltre ad un certo calo congiunturale, in particolare per quanto concerne i padroncini. Confido poi in una maggiore sensibilità della popolazione. Mi pare infatti di percepire che sempre più residenti sono, giustamente, attenti alla tematica di sostenere le imprese del territorio perché in definitiva è vantaggioso per tutti. A parziale contrapposizione della diminuzione di padroncini e distaccati vi è però l’aumento delle assunzioni d’impiego, dunque lavoratori esteri assunti da ditte svizzere».