Elettricità ticinese più cara di tutta la Svizzera

In Ticino si registra un costo per l’elettricità per le economie domestiche e per le imprese leggermente più alto rispetto a quello del resto della Svizzera e in avvicinamento ai livelli di costo di buona parte della vicina Lombardia. A riferirlo è l’Osservatorio finanze pubbliche ed energia dell’Università della Svizzera italiana (USI), analizzando la situazione del mercato elettrico ticinese in confronto al resto della Svizzera, alla vicina Lombardia, e anche al contesto europeo dei Paesi confinanti.

Ebbene, "il primo dato che emerge dallo studio - si rende noto - è che, a partire dal 2015, in Ticino si registra un costo per l’elettricità per le economie domestiche e per le imprese leggermente più alto rispetto a quello del resto della Svizzera e in avvicinamento ai livelli di costo di buona parte della vicina Lombardia". Rispetto a questa Regione, nel quinquennio precedente 2010-2014, si aggiunge, "la situazione segnava un netto vantaggio per il nostro Cantone: fra i motivi per tale inversione di tendenza vi è da considerare – tra l’altro – l’effetto del tasso di cambio fra franco svizzero ed euro".

Un secondo elemento sottolineato nel rapporto riguarda le prospettive nel breve periodo, "con un costo complessivo dell’elettricità che dovrebbe restare pressoché stabile per buona parte delle sue componenti".

Il costo della corrente elettrica attualmente è composto mediamente per il 31% dalla materia prima, 42% dall’infrastruttura (reti di trasporto e distribuzione), 19% da oneri diversi e tasse, e 7% da oneri per l’incentivazione delle energie rinnovabili. Su quest’ultimo, lo studio prevede modesti aumenti nel caso di esito positivo del referendum del 21 maggio prossimo sulla Strategia Energetica 2050 (Legge federale sull’energia, LEne). "Il costo per incentivare le rinnovabili - si sottolinea - rimarrebbe comunque inferiore rispetto a quello sostenuto dai consumatori lombardi e, in media, degli altri Paesi membri dell’Unione Europea".

(Red)