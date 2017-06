Giustizia, "concreto il rischio intasamento"

Non sono mancati gli spunti di riflessione, oggi al Palazzo dei Congressi, in occasione dell’inaugurazione dell’Anno giudiziario. A dare il là è stato il responsabile del Dipartimento istituzioni Norman Gobbi il quale, oltre a ricordare i numerosi avvicendamenti in seno alla Magistratura, ha messo l’accento sui progetti in corso.

In particolare su Giustizia2018, il progetto che vuole dotare il Ticino di una giustizia moderna, efficace ed efficiente. «Con qualche ritardo rispetto alla tabella di marcia prosegue e faremo il punto tra poco tempo. Nel frattempo è arrivata la nuova legge stipendi che introduce un sistema di valutazione delle prestazioni. Un sistema che auspico venga introdotto anche nella Magistratura».

Lo stesso Gobbi ha evidenziato i numeri prodotti dalla Giustizia nel 2016. «Il risultato è lusinghiero, ma mi rammarico dell’assenza di indicazione sulla durata dei procedimenti e dell’assenza di un monitoraggio degli incarti prescritti». Ha quindi invitato la Giustizia a dotarsi di questi dai mancanti che ne evidenziano l’efficienza.

Gobbi ha quindi toccato altri aspetti come la necessità di definire degli obiettivi da raggiungere per il personale e l’adesione del DI all’introduzione degli eDossier (elettronici). Secondo il consigliere di Stato l’anno è stato contraddistinto da un dialogo regolare e costante tra potere esecutivo e giudiziario grazie anche a un tavolo di discussioni e dialogo costruttivo. E ha terminato con un auspicio: «spero di constatare in futuro che vi sarà un incremento della produttività e questo grazie a una conduzione più efficace della Giustizia».

Ma gli spunti di riflessione non sono mancati neppure da parte di Matteo Cassina (presidente del Tribunale d’appello), il quale ha definito l’anno «tranquillo, senza eventi straordinari. E un po’ mi spiace in quanto dossier caldi come la logistica e la riorganizzazione del Tribunale d’Appello non hanno fatto passi avanti».

Detto ciò, Cassina ha evidenziato l’aumento degli incarti arrivati e quello evasi. «Il lavoro aumenta e il rischio di intasare qualche settore come il tribunale penale cantonale o la camera di diritto tributario, è concreto». Lo stesso Cassina ha quindi riaperto un dossier delicato quello dei ricorsi. In sostanza ha evidenziato come il Tram sia confrontato con un numero alto di ricorsi accolti (il 50%) e questo è un problema.

Infine ha messo l’accento su due altri aspetti importanti. In primis la sostituzione del PG Noseda e quella dei giudici ordinari e supplenti. In secondo luogo la revisione della procedura di nomina ancora ferma in Gran Consiglio. «Lo scorso anno avevo lanciato un appello, ma il nuovo sistema non è ancora in vigore, peccato».

(N.M.)