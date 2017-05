Il calcio si ferma, ma deve riflettere

L’ultimo pugno all’arbitro da parte di un giovane giocatore - capitato lo scorso fine settimana - è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. Negli ultimi tempi, infatti, sono successi diversi fatti incresciosi come un giovane arbitro molestato e insultato e un altro insultato in modo grave da allenatori e dirigenti. Ecco perché la Federazione ticinese calcio ha preso due provvedimenti per il prossimo turno. Da un lato ha deciso di non inviare arbitri a dirigere gare del settore allievi delle categorie A, B, C e D9. E questo significa lo stop alle gare degli allievi. Inoltre, tutte le gare delle categorie attivi inizieranno con 15 minuti di ritardo sull’orario previsto per il calcio d’inizio. La Federazione spera, in questo modo, di lanciare un segnale forte per sensibilizzare le società e il pubblico sulla violenza negli stadi.

Un appello condiviso anche dall’Associazione svizzera arbitri regione Ticino (ASA), la quale saluta positivamente le due decisioni. «È un segnale chiaro, forte ed inequivocabile del fatto che si è ormai oltrepassata la soglia limite». «I nostri giovani arbitri - precisa l’ASA - sono un valore sul quale il movimento arbitrale conta per assicurare e permettere il regolare svolgimento dei campionati. Ricordiamo che dietro ogni arbitro vi è una persona che ha diritto di essere rispettata e compresa, anche se commette degli errori». La stessa associazione invita gli arbitri coinvolti a valutare la possibilità di una denuncia penale al Ministero Pubblico nei confronti degli autori di questi gesti che nulla hanno a che vedere con lo sport. L’ASA mette inoltre a disposizione il proprio responsabile inchieste per il sostegno alla compilazione della denuncia formale che deve avvenire entro i tre mesi dal giorno dei fatti.

Per cercare di meglio capire questo fenomeno abbiamo sentito lo psicologo dello sport Giona Morini. «Quando si vive un’emozione intensa nel cervello viene inibita la parte del ragionamento. Questo comporta che quando il giocatore si calma quasi non riconosce quello che ha fatto. Anche parlando con gli amici dei protagonisti spesso mi dicono che mai si sarebbero aspettati comportamenti del genere. Una possibile soluzione, per evitare in futuro comportamenti del genere, è quella di inserire uno spazio di riflessione tra quello che avviene e le possibili reazioni. Allenarsi cioè a riflettere su quanto accade. E questo lo si dovrebbe fare con un confronto tra i vari attori coinvolti (giocatori, allenatori, dirigenti, arbistri, ecc). Momenti che devono diventare parte integrante della formazione sportiva dei ragazzi». Le misure adottate sono viste positivamente da Morinini: «Evidenziare il momento in questo modo va bene, l’importante è non fermarsi qui, ma prendersi il tempo per parlare di questi temi. Inoltre sarebbe utile valorizzare le molte realtà in cui il gioco del calcio viene fatto nel modo giusto, chiedendo loro come fanno, per poi mettere in rete le esperienze positive».

(n.m.)