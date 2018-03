Il Ticino si sveglia imbiancato

Aria più umida e mite è giunta a sud delle Alpi trasportata da un fronte caldo, che nei prossimi giorni farà registrare un sensibile rialzo delle temperature a tutte le quote in tutta Europa. Come previsto da MeteoSvizzera, questa mattina la neve è giunta fino in pianura.

A basse quote si sono registrate temperatura attorno ai 3-4 gradi sotto lo zero, mentre nell'Alto Ticino il freddo si è fatto ancora sentire pungente con la colonnina di mercurio che è scesa fino a -10 gradi.

Le nevicate si faranno via via più deboli, fino a quando nel pomeriggio vi sarà il passaggio a tempo più asciutto, sebbene anche venerdì pomeriggio potranno tornare alcune deboli nevicate.

Circolazione

VIaSuisse non ha segnalato particolari disagi al traffico in Ticino questa mattina, mentre nei Grigioni la A13 era innevata tra Mesocco e San Bernardino. I mezzi pesanti con rimorchio e semirimorchio non sono potuti circolare tra Roveredo e Thusis. La situazione si è ora normalizzata.

Disagi a nord delle Alpi

La neve, scesa più copiosa del previsto, ha provocato notevoli disagi questa mattina ai pendolari nelle aree di Berna e Zurigo.Nella città sulla Limmat alcune linee di bus sono rimaste completamente bloccate mentre altre sono state deviate, mentre i tram hanno modificato o accorciato i loro percorsi, ha reso noto l'azienda di trasporto cittadina. Non se la sono cavata meglio gli automobilisti, con lunghe code.

Situazione simile anche a Berna, dove pure i treni hanno subito le conseguenze della nevicata. Molti pendolari sono quindi arrivati in ritardo al lavoro. La tratta ferroviaria Worblaufen-Berna è stata interrotta ed è stato attivato un servizio di bus sostitutivi.

A livello cantonale, alle 8 di mattina, si erano già registrati 30 incidenti stradali. I tram e i bus della città federale circolavano dal canto loro con grandi ritardi e in maniera irregolare.

(Red)