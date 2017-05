La Catef avverte, "la festa è finita"

Con i suoi 4.275 associati la CATEF (Camera ticinese dell’economia fondiaria) ha sicuramente un peso economico importante in Ticino. Ieri a Bellinzona ha tenuto la sua annuale assemblea. Il presidente Gianluigi Piazzini e la segretaria cantonale Renata Galfetti hanno fatto il punto del settore immobiliare.

Un momento non semplice, come ha detto il presidente, nel suo solito modo spumeggiante: “La festa è finita e forse alcuni politici non se ne sono resi conto. Il sistema Paese si sta erodendo e preoccupa l’accumulo di burocrazia in un momento in cui occorrerebbe avere più agilità”.

Entrando nel merito, Piazzini ha illustrato alcune tendenze in atto che confermano una certa crisi. Il settore residenziale “vive un momento d’affanno con lo sfitto che aumenta a ritmi mai visti dal 2000 e crescerà ancora nei prossimi anni. Mentre nel non residenziale (quindi uffici o spazi commerciali) la crisi è ancora più evidente. In generale assistiamo a una brezza siberiana che potrebbe tramutarsi in una gelata notturna”.

La CATEF, in proposito, spera in una maggiore flessibilità delle norme, per esempio quando si effettua un cambiamento di destinazione di una superficie.