15,8 milioni per la mobilità nel Locarnese

Il Consiglio di Stato ha licenziato il messaggio concernente la richiesta di crediti per la realizzazione di un secondo pacchetto di misure del Programma d’agglomerato del Locarnese di seconda generazione (PALoc2).

L’intervento principale riguarda la realizzazione della prima tappa del nodo intermodale di Locarno-Muralto che consiste nel nuovo sottopasso pedonale che collega la stazione delle Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi (FART) con i marciapiedi di accesso ai binari delle FFS e con il lungolago di Muralto. Quest’opera consente di migliorare in modo sensibile la capacità e la qualità degli accessi pedonali all’area della stazione e di conseguenza di far fronte agli importanti aumenti di utenza previsti all’orizzonte 2020 con l’apertura della galleria di base del Monte Ceneri. Il Cantone ha affidato a FFS-Infrastruttura l’esecuzione dell’intervento, che tocca da vicino gli impianti ferroviari esistenti.

La seconda tappa di modernizzazione del nodo intermodale è prevista nell’ambito del programma di agglomerato del Locarnese e Vallemaggia di terza generazione, attualmente all’esame della Confederazione. Le altre opere sono volte al miglioramento della mobilità lenta e del trasporto pubblico; in particolare vanno a completare la rete dei percorsi ciclabili con un nuovo tratto di ciclopista alla Verbanella (Minusio-Mappo), il nuovo percorso ciclabile Riazzino-Cugnasco e la messa in sicurezza del percorso ciclabile Locarno-Ascona. Le stesse permettono inoltre di velocizzare i servizi del trasporto pubblico a Losone (su via Locarno e su via Vigizzi) e ad Ascona (su via Locarno) con la realizzazione di corsie dedicate e nuove fermate.

Il messaggio governativo si propone, infine, di concretizzare un’ulteriore tappa del percorso ciclabile della Vallemaggia previsto nel PALoc3: la tratta Riveo est-Riveo, che prevede un tracciato che si snoda per circa 1,5 chilometri, parallelamente alla strada cantonale.

Tutti i lavori sono previsti tra il 2019 e il 2020, per un investimento totale di 15,8 milioni di franchi (7,1 milioni per il nodo intermodale, 6,23 milioni per il secondo pacchetto delle misure del PALoc2 e 2,48 milioni per la ciclopista della Vallemaggia). Il finanziamento per le opere del PALoc2 prevede un sussidio da parte della Confederazione pari al 40%; la parte rimanente è a carico del Cantone (65%) e dei Comuni della Commissione intercomunale dei trasporti del Locarnese e Vallemaggia (35%). Il Comune di Muralto partecipa con un contributo specifico per il collegamento pedonale verso il lungolago.

