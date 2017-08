60 progetti per l'Alta Valmaggia

Le proposte da realizzare già nel prossimo quadriennio per lo sviluppo per il triangolo Cevio-Bavona, Lavizzara e Rovana. Un investimento da 18mio di franchi.

Sessanta progetti per Cevio, la Bavona, la Lavizzara e la Rovana, un triangolo che ha tanti potenzialità da sfruttare. È il frutto del Piano di sviluppo dell’Alta Vallemaggia: due anni e mezzo di lavoro da parte del “pool” di Gianluca Giuliani, con il coordinamento di Christian Ferrari dell’”Antenna Vallemaggia” e con la collaborazione di Elena Fenini per Cevio, Samir Tomamichel (Rovana) e Mario Donati (Lavizzara).

C‘erano un centinaio di persone, l’altra sera a Cavergno per la presentazione del masterplan. Una partecipazione numerosa, sottolineata dal consigliere di Stato Christian Vitta, come era avvenuto qualche giorno fa nella presentazione del piano per la Verzasca. E – come in Verzasca – c’erano anche i rappresentanti di due enti particolarmente coinvolti nello sviluppo delle valli: Tiziana Zaninelli, presidente dell’Ente regionale di sviluppo (con Gabriele Bianchi), e Fabio Bonetti dell’Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli, insieme al valmaggese Renzo Piezzi. Presenti anche i sindaci di tutta la valle e il presidente dell’Associazione dei Comuni, Michele Rotanzi.

(T.M.)