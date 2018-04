7 anni al piromane di Solduno

La Corte delle Assise criminali, riunite a Lugano e presiedute dal giudice Marco Villa, ha condannato a 7 anni, sospesi a favore di un trattamento psichiatrico stazionario, il 57enne che, circa un anno fa, aveva appiccato il fuoco in piena notte alla palazzina dove abitava a Solduno, dove stava dormendo una trentina di persone.

Per l’uomo, che ed è stato giudicato in contumacia dato che, ancora una volta, non si è presentato in aula, è stata confermata l'accusa di tentato assassinio plurimo.

L’accusa, sostenuta dalla procuratrice pubblica Chiara Borelli, aveva chiesto 9 anni sospesi e l’obbligo di sottoporsi a un trattamento psichiatrico in una struttura chiusa.

(Red)