89enne rischia di annegare ad Ascona

L'anziana signora stava nuotando nel Lago Maggiore a una decina di metri dalla riva. Poi è stata tratta in salvo da alcuni bagnanti. La sua vita è in pericolo.

Oggi, poco dopo le 15 presso il bagno pubblico di Ascona, una 89enne cittadina tedesca residente nel Locarnese ha rischiato di annegare per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire.

La donna, che è stata tratta in salvo da alcuni bagnanti, stava nuotando nel lago Maggiore a una decina di metri dalla riva. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia lacuale e i soccorritori del Salva che, dopo averla rianimata, l'hanno trasportata in ambulanza all'ospedale. L'89enne versa in gravi condizioni tali da metterne in pericolo la vita.

(Red)