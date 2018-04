In arrivo 1,6 milioni per l'ostello

Dopo tanti anni di studi e di progetti, parte la pianificazione del comparto industriale-artigianale di Riveo-Visletto che vede l’azione comune di Cevio e di Maggia. Il primo investimento di 750mila franchi per allacciare l’acquedotto di Cevio a quello di Riveo è stato approvato lunedì sera dal Consiglio comunale di Cevio, mentre il legislativo di Maggia l’ha fatto a ruota martedì. La reciproca volontà politica è stata confermata in ambedue i casi dall’unanimità dei voti. Contestualmente i due consigli comunali hanno approvato una dichiarazione di intenti per la realizzazione degli interventi.

L’accelerazione operativa è dovuta al fatto che il Cantone intende concludere la pista ciclabile della valle proprio in questo settore (dal Soladino a Visletto), i cui lavori potrebbero iniziare già quest’anno. Fra breve inoltre il Comune di Maggia presenterà il progetto per la sistemazione degli argini, mentre, dopo l’approvazione degli organi cantonali, è già stata concessa la licenza al Patriziato di Someo per l’attuazione del Piano nella zona artigianale di sua competenza. “Questo significa - ha rilevato il sindaco Aron Piezzi (PLR) - che si potrà incominciare a costruire i capannoni in piena legalità”.

Novità imporranti ci sono anche per i lavori di sistemazione del Centro scolastico-sportivo dei Ronchini. Infatti il prossimo 5 giugno i Consigli comunali di Maggia e di Avegno Gordevio saranno chiamati ad approvare la seconda tappa che prevede un credito di 1,6 milioni destinato all’ammodernamento dell’ostello esistente nel semi-interrato e alla valorizzazione del bosco. Attualmente si sta completando la prima tappa con i nuovi spogliatoi e il risanamento di quelli esistenti.

