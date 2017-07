Ascona, arrestati 4 possibili rapinatori

L'ultimo tentato colpo ad Ascona risale all'8 marzo di quest'anno alla gioielleria Doris Herschmann, in piazza Giuseppe Motta.

Sono sette le persone fermate nel corso dell'ultimo mese nell'ambito di un'indagine della Polizia cantonale relativa a possibili nuove rapine in gioiellerie di Ascona. Lo comunicano il Ministero pubblico, la Polizia cantonale e la Polizia comunale di Ascona, che parlano di "un importante lavorro di polizia".

Quattro persone sono state fermate il 19 giugno, tra queste un 21enne cittadino serbo residente in Serbia che è stato arrestato e si trova tutt'ora in carcere. Stessa sorte per tre suoi connazionali, di 36, 24 e 23 anni, fermati da agenti della Polizia comunale il 18 luglio ad Ascona e nel frattempo arrestati. L'ipotesi di reato nei loro confronti è di tentata rapina e atti preparatori punibili di rapina. L'inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Paolo Bordoli.

