Ascona, l'omicida era già stato indagato

Il ministero pubblico si era già occupato dell’autore del delitto di Ascona. Come rivelato dalla RSI, il 2 aprile scorso l’uomo, armato di coltello, aveva già minacciato la moglie. Di qui l’intervento della polizia, a cui era seguito un procedimento penale aperto d’ufficio. Coazione, minaccia, vie di fatto e ingiurie i reati ipotizzati, anche in relazione a episodi precedenti. A metà maggio l’inchiesta era sfociata un decreto di non luogo a procedere, emesso sostanzialmente per insufficienza di prove. Nell’occasione gli inquirenti avevano archiviato pure la denuncia sporta dal marito contro la donna.

La separazione era ormai in atto, e il 54enne macedone continuava a seguirla, nonostante il divieto di avvicinarsi a lei. Poi il dramma. La mattina del 23 giugno la trascinò all’entrata dell’autosilo della Migros, dove la uccise a colpi di pistola e cercò a sua volta di togliersi la vita. Dalla fine di luglio l’imputato è rinchiuso alla Farera a disposizione del procuratore pubblico Antonio Perugini.