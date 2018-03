Auto contro un muro in Valle Verzasca

(LE FOTO) La conducente del mezzo ha perso il controllo probabilmente a causa del malto stradale innevato. Le sue condizioni non dovrebbero destare preoccupazioni.

Incidente della circolazione oggi, verso le 12.15, sulla strada cantonale della Valle Verzasca, in prossimità della diga. Protagonista un unico veicolo che circolava in direzione di Lavertezzo e che, probabilmente a causa del malto stradale innevato, è uscito di strada andando a sbattere contro un muro a lato della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del SALVA che hanno prestato le prime cure alla conducente della vettura che in seguito è stata trasportata al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni non dovrebbero destare particolari preoccupazioni.

Sul posto anche la Polizia per i rilievi del caso.

(Red)