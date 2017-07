Bambina cade e picchia la testa a Brissago

(LE FOTO) La piccola è scivolata in prossimità della riva del Lago Verbano e si è ferita. Necessario l'intervento della Rega per il suo trasporto all'ospedale.

Un infortunio è avvenuto questa mattina in riva al lago Verbano a Brissago. Stando alle informazioni raccolte da Rescue Media, una bambina di pochi anni è scivolata in prossimità della riva cadendo e picchiando il capo.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del SALVA e un elicottero della REGA. La piccola ferita è stata trasportata per accertamenti all’ospedale. Le sue condizioni non sono note ma, apparentemente, la sua vita non sarebbe in pericolo. Sul posto anche la Polizia Cantonale per gli accertamenti del caso.

