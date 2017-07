Chiude il centro per migranti di Losone

Il Centro di registrazione per richiedenti l’asilo di Losone chiuderà i battenti, come previsto, a ottobre. La decisione è stata comunicata oggi, giovedì 6 luglio, dalla Segreteria di Stato della Migrazione (SEM) ai collaboratori e ai fornitori, con la conseguente disdetta dei contratti di lavoro a termine. Lo rende noto il Municipio di Losone.

La chiusura del centro avverrà quindi nei tempi stabiliti sin dall’inizio nella Convenzione siglata tra Municipio e Confederazione. Il Municipio di Losone si dice soddisfatto del rispetto dei termini prestabiliti: "Le promesse sono state mantenute! Gli accordi presi tre anni fa, in occasione dell’apertura della struttura, siano stati rispettati, a dispetto delle reiterate quanto gratuite accuse pubbliche rivolte al Municipio di Losone e all’Autorità federale e cantonale secondo cui il Centro sarebbe rimasto in funzione anche dopo il termine previsto di fine ottobre prossimo" scrive l'Esecutivo in una nota.

Il Municipio si riserva inoltre la facoltà di stilare fra qualche mese "un bilancio finale più articolato della presenza a Losone del Centro per richiedenti l’asilo", ma si dice sin d'ora "convinto che il clima di reciproca stima e cooperazione abbia favorito una gestione positiva del dossier". Infine, "al fine di precisare notizie apparse nelle ultime settimane su alcuni media", il Municipio di Losone spiega di aver "posto formalmente delle condizioni minime, di carattere finanziario e giuridico, per avviare eventuali trattative sul Centro: si smentisce a tal proposito la cifra di 1 milione di franchi annui per l’eventuale affitto, così come è destituita di fondamento la notizia secondo cui il Municipio abbia messo sul tavolo delle discussioni con la Confederazione l’assegnazione a Losone del Museo di storia naturale". Quest’ultimo dossier, definito "di primaria importanza per il Comune" è infatti di esclusiva competenza cantonale.

A inizio giugno, lo ricordiamo, il Consiglio federale - in risposta ad un'interpellanza della consigliera nazionale ticinese Roberta Pantani (Lega) - aveva comunicato che il Centro sarebbe potuto rimanere in esercizio oltre l'ottobre 2017, purché comune e cantone Ticino sarebbero stati d'accordo. (Vedi Articoli correlati)

(Red)