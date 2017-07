"Con lo sciopero nessun Consorzio"

La Navigazione Lago Maggiore (NLM) ritiene opportuna una pausa di riflessione in attesa che vi siano le condizioni per riprendere il dialogo con i sindacati.

Gestione Governativa Navigazione Laghi (GGNL), che comprende la Navigazione Lago Maggiore (NLM), e la Società Navigazione del Lago di Lugano (SNL) ritengono opportuna una pausa di riflessione in attesa che vi siano le condizioni per riprendere il dialogo con tutte le parti in causa. "Dialogo che ad oggi è impedito dallo sciopero ad oltranza dichiarato dalle organizzazioni sindacali".

"Le due Concessionarie - si legge in una nota - sostengono il principio della creazione del consorzio che prevede lo sviluppo della navigazione sui laghi Maggiore e Ceresio e condividono la riassunzione della totalità delle maestranze da parte di SNL nel caso il consorzio venga realizzato".

SNL, si annota ancora, garantisce le condizioni contrattuali previste dal proprio regolamento aziendale, contratto moderno, tutelante e che rispecchia i parametri di mercato, ma è disponibile ad ogni adeguamento necessario.

"Purtroppo e organizzazioni sindacali non hanno risposto con altrettanta disponibilità e comprensione riconducendo lo sciopero ad oltranza". Da qui il congelamento del progetto.

(Red)