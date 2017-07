Dopo il video virale la Valle si organizza

Dispositivo di sicurezza e informazione in Val Verzasca per rispondere all'aumento dei turisti dopo il filmato da record "Le Maldive di Milano".

A seguito del massiccio incremento di affluenza di turisti di giornata in Valle Verzasca, per la diffusione virale del videoclip “Maldive di Milano”, l’Associazione dei Comuni, la Polizia intercomunale del Piano e la Fondazione Verzasca hanno analizzato e approfondito la situazione.

In una nota evidenziano come questo improvviso fenomeno richieda misure immediate, e nello stesso tempo, impone delle valutazioni più generali da sviluppare a medio termine con Cantone e l’Organizzazione turistica. Le prime misure si concentrano in particolare su informazione e sicurezza.

In particolare, sono stati posati cartelli informativi provvisori lungo la strada cantonale, negli accessi al fiume si richiama al rispetto del territorio (ordine e pulizia), è stato incrementato il dispositivo di Polizia sul posto, agenti di sorveglianza sono impiegati a snellire il traffico, un’area di posteggio temporanea supplementare è stata predisposta così come altri interventi minori per migliorare la sicurezza generale, il rispetto delle proprietà private e la raccolta di rifiuti. Già intraprese con efficacia lo scorso finesettimana, sono riconfermate e perfezionate. Questo dispositivo sarà certamente in vigore per i prossimi fine settimana e la situazione monitorata costantemente dalle autorità competenti.

(Red)