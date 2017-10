Ecco come Minusio avrà la sua piazza

di Maurizio Valsesia

Tra progetti già avviati e altri ai primi passi, il Comune di Minusio alla voce “investimenti tesi alla valorizzazione del territorio” ha messo decisamente molta carne sul fuoco. E non mancano le idee innovative. Come ha spiegato il sindaco Felice Dafond incontrando ieri i giornalisti insieme al capo Ufficio tecnico, architetto Giorgio Mas, «sono tutti tasselli, realtà del territorio, che valorizzati arricchiranno ulteriormente il mosaico “Minusio”. E quindi l’attrattività del Comune e la qualità di vita della popolazione».

Iniziamo dal più importante: l’avvio dell’iter per il nuovo Centro civico di Minusio. Per la sua realizzazione il messaggio municipale appena inviato al Legislativo propone una procedura di concorso per investitori privati. Al vincitore verrà concesso un diritto di superficie sul fondo di proprietà del Comune, affinché l’opera non pesi finanziariamente tutta sulle spalle dell’ente pubblico.

L’area, già contemplata nel Piano regolatore, include l’attuale Casa comunale e i magazzini, nonché l’adiacente Parco dei Tigli e relativi posteggi. Oltre 4500 metri quadrati in totale, mille destinati al nuovo palazzo comunale, accentrando anche gli uffici ora divisi in più sedi, talune in affitto (Minusio, con oltre 7mila abitanti, conta circa 150 dipendenti pubblici). I restanti 3mila m/2 saranno divisi tra contenuti insediativi, di tipo residenziale e/o commerciale (700 mq dovranno avere uno scopo sociale). Punto focale dell’intero complesso dovrà essere un nuovo spazio aperto pubblico. Ovvero quella piazza che da sempre ai minusiesi manca. «Siamo alla posa, simbolica, della prima pietra», - puntualizza il sindaco Dafond. «Quindi i dettagli emergeranno strada facendo. Ma fin da ora l’obiettivo primario, oltre a edificare una sede funzionale all’amministrazione pubblica, è quello di dare alla popolazione uno spazio aggregativo, in centro paese, approfittando della vista sul lago».