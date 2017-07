Fiamme a Minusio, 73enne perde la vita

(LE FOTO) La donna aveva riportato gravi ustioni e una grave intossicazione nel rogo divampato in un appartamento al terzo piano di uno stabile in via San Gottardo.

Una donna ha perso la vita a seguito delle gravi ferite riportate in un incendio divampato questa mattina presto, ossia poco prima delle 4.30, in un appartamento al terzo piano di uno stabile in via San Gottardo 106 a Minusio.

La donna, una 73enne cittadina svizzera, era stata rinvenuta nell'appartamento in cui è divampato il rogo. Dopo aver ricevuto le prime cure dai soccorritori del Salva, era stata trasportata in ambulanza all'ospedale. La donna aveva riportato gravi ustioni e una grave intossicazione tali da metterne in pericolo la vita.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, della Comunale di Locarno nonché i pompieri della Città.Tutti gli altri inquilini sono stati fatti sfollare, ma nel frattempo hanno potuto far rientro nei loro appartamenti.

