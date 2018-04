Frana in Val Vigezzo, morti due ticinesi

Una grossa frana è caduta nel pomeriggio di oggi, domenica 1° aprile, sulla strada statale 337 della valle Vigezzo, al confine tra l’Ossola e la Svizzera. Un’auto è rimasta travolta e all’interno dell’abitacolo c’erano due persone che sono morte a causa dei traumi riportati. La frana si è staccata all’altezza di Meis, frazione del comune di Re, a poca distanza dal confine di Ponte Ribellasca. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, 118, carabinieri e polizia. Le vittime, secondo il quotidiano La Srampa, sarebbe una coppia deli Bellinzonese, l’uomo ha 55 anni, la donna 53, ad essere rimasta travolta dai massi, mentre il portale Ossolanews parla di Brione Verzasca come residenza dei due deceduti. A causa della frana, il lveicolo è stato sbalzato nel dirupo sottostante la Statale e ci sono volute ore per recuperare i loro corpi senza vita. Le ricerche di altre possibili persone coinvolte da parte del soccorso alpino della X delegazione Valdossola e della guardia di finanza con i cani molecolari è durata per ore, ma fortunatamente nessun altro veicolo o passante è rimasto coinvolto. Si ferma così a due il bilancio delle vittime del pomeriggio di Pasqua.

Il sindaco di Re ha chiesto che la zona venga mantenuta sotto controllo, visto che è ancora elevato il pericolo di altri cedimenti. Si prospetta lungo il tempo necessario prima che la strada statale della valle Vigezzo possa essere riaperta. La frana ha coinvolto anche la linea ferroviaria della Centovallina che è stata bloccata. Domani, giorno di Pasquetta, sarà istituito un servizio di bus sostitutivi. Sempre domani è già stato fissato un incontro a Re con tutti gli enti coinvolti, da Anas alla prefettura alla Regione. Sul versante italiano la statale è chiusa all’altezza del comune di Re (poco dopo il santuario della Madonna del Sangue). Chi deve tornare in Svizzera può passare dalla provinciale della valle Cannobina e poi costeggiare il Lago Maggiore. Sul fronte svizzero la strada è chiusa all’altezza del confine di Ponte Ribellasca.

(RED)