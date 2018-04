Frontale sulla superstrada a Tenero

L'incidente in serata poco prima delle 22, in territorio di Gordola. Due i feriti gravi trasportati d'urgenza al Civico di Lugano.

Un grave incidente della circolazione è avvenuto mercoledì sera sulla superstrada che collega la rotonda dell'aeroporto di Magadino al portale sud della galleria Mappo Morettina, in territorio di Gordola. In base a quanto riportato dalla Polizia, un veicolo guidato da una 77enne si è immesso in contromano sull'A13 a Tenero. Dopo aver percorso alcune centinaia di metri si è scontrato frontalmente con una vettura guidata da un 52enne domiciliato nella regione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del SALVA e della Croce Verde di Bellinzona oltre ai pompieri di Locarno per liberare i feriti dalle lamiere. Il bilancio sarebbe di due feriti gravi che, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, sono stati trasportati d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale Civico di Lugano. Il tratto di strada è stato immediatamente chiuso dalla Polizia Cantonale per consentire i soccorsi ed i rilievi da parte del Servizio Incidenti della Polizia Cantonale.

(Red/ Rescue Media)