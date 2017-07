Grandine e vento nel Locarnese

Un violento temporale s'è abbattuto in serata nella regione causando disagi al traffico e diversi danni anche a causa del vento.

Una violenta grandinata con forte vento ha colpito il Locarnese nella serata di oggi, mercoledì. Danni e disagi al traffico sono stati registrati in numerosi comuni, anche a causa degli alberi caduti. Sui social media molti utenti hanno segnalato la loro preoccupazione: chi per l'auto parcheggiata all'esterno del garage chi per l'orto da poco seminato. Oggi si farà una stima più precisa dei danni.