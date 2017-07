I sindaci: "Fermate lo sciopero"

"Lo sciopero ad oltranza della Navigazione Lago Maggiore (NLM) sta arrecando gravi danni al Locarnese che ha nel turismo una delle maggiori fonti occupazionali e di reddito; chiediamo ai sindacati e ai dipendenti NLM di dimostrare senso civico e morale, collaborando nella ricerca di una soluzione condivisa". Lo scrivono in una lettera aperta oggi, lunedì, i sindaci dei Comuni rivieraschi e l’Ente regionale di sviluppo. Il perdurare dello sciopero implica pure il rischio di far fallire le già delicate trattative in atto a livello ministeriale e di conseguenza, renda di difficile attuazione la riassunzione del personale, a scapito dell’interesse generale di tutte le parti coinvolte". La presa di posizione è giunta al nono giorno di sciopero. Al momento però non sembra aver convinto i dipendenti a tornare al lavoro. Oggi hanno infatti deciso di continuare a incrociare le braccia ribadendo, si legge in un comunicato dei sindacati Sev, Unia e Ocst, "la rivendicazione della piena occupazione e del rispetto delle attuali condizioni contrattuali, ma hanno dato un nuovo mandato ai loro rappresentanti sindacali: chiedere a Consiglio di Stato di valutare altre opzioni rispetto al consorzio, a partire dal passaggio alle FART". Il Consiglio di Stato, lo ricordiamo, venerdì scorso ha chiesto di fermare lo sciopero, specificando che una soluzione c'è ed è "la costituzione, a partire dal prossimo 1. gennaio 2018, di un nuovo consorzio tra la NLM e la Società navigazione del lago di Lugano (SNL)", che riprenda le attività e soprattutto il personale licenziato "sotto la tutela di un contratto collettivo di lavoro". Questa soluzione però non è piaciuta ai lavoratori della NLM. Nel corso dell’assemblea, più di un dipendente si è chiesto "come mai il Governo ha deciso di andare nella direzione del consorzio e perché non ha da subito coinvolto nelle discussioni i sindacati e le persone come i dipendenti NLM che lavorano sul lago e che il lago lo conoscono: avrebbero potuto portare idee e competenze e a quest’ora non saremmo in questa spiacevole situazione".

Ma nell’opinione pubblica c’è chi inizia a chiedersi se nove giorni di sciopero non cominciano a essere un po’ troppi. Abbiamo chiesto un commendo a Graziano Cerutti dell’OCST: “L’assemblea ha deciso di continuiare perché non abbiamo ancora ricevuto nessuna garanzia circa l’eventuale riassunzione del personale. Non abbiamo giocato per 9 giorni. È dura sia per noi sindacalisti che per loro. Siamo pronti anche a trattare eventuali nuove condizioni di lavoro, ma finché non c’è neppure la garanzia che il lavoro ci sarà, i dipendenti restano sulle loro posizioni”.

I particolari sul GdP di domani, martedì 4 luglio

(Red/M.V.)