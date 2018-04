Il Parco Balli riapre al pubblico

Il Parco Balli, adiacente alla casa Borgo in prossimità del Centro storico della Città di Locarno, sarà aperto al pubblico a partire da sabato 28 aprile 2018. La pregiata particella, acquistata recentemente dal Comune con l’intento di mettere a disposizione entro pochi anni un parcheggio sotterraneo, è stata ripulita dai molti detriti accumulati negli anni di incuria. Mentre il progetto futuro di parcheggio sotterraneo e Parco cittadino definitivo segue il suo iter realizzativo, la popolazione e i numerosi turisti potranno godersi un angolo, ai molti, inedito della Città.

Alcune specie di piante e cespugli mediterranei, messi a dimora dai giardinieri della Città, fanno da corollario alla zona della grotta in tufo, visibile dal Parco ma non accessibile per ragioni di sicurezza. Anche la zona dell’Orangerie a nord del Parco resterà chiusa, tuttavia visibile nel suo stato attuale in attesa di un restauro futuro, ancorché possibile e compatibile con il progetto di posteggio sotterraneo.

Molti festivalieri hanno già avuto modo di accedere al Parco nel periodo del Festival del film dello scorso anno, appositamente rinominato Locarno Garden. Fino alla prossima edizione del festival, il Parco si presenterà nella sua veste grezza, dai lineamenti naturali, senza strutture effimere. Chi accederà si accorgerà che il luogo ha un particolare carattere, ognuno potrà trovarvi ispirazione oppure semplice relax. Alcuni dicono che emana energia creativa. Qualcuno afferma che il Parco ha una sua particolare anima.

Grazie alla collaborazione con i proprietari di casa Borgo è stato possibile rendere pubblico l’accesso al Parco, attraverso la terrazza del ristorante e la maestosa scalinata di accesso. Il Parco sarà inizialmente aperto tutti i giorni dalle 10 fino alle 20, escluso il lunedì dove il Parco resterà chiuso. Le manifestazioni pubbliche o private sottostanno anche per il Parco Balli all’autorizzazione del Municipio.

Nel corso del mese di maggio saranno organizzati degli eventi da parte della Società ticinese per l’arte e la natura (STAN) con il patrocinio della Città di Locarno.

(Red)