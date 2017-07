Per il rilancio del GranRex

Il Consiglio di Stato – su proposta del Dipartimento delle finanze e dell’economia – ha licenziato il messaggio governativo che propone lo stanziamento di un sussidio a fondo perso cantonale di 600mila franchi a favore dell’Associazione del Festival Internazionale del Film di Locarno per la ristrutturazione e il rilancio del cinema GranRex a Locarno. La ristrutturazione e il rilancio del cinema GranRex sono promossi dall’Associazione del Festival Internazionale del Film Locarno (Associazione) e s’inseriscono in un disegno di continuità per il consolidamento e la crescita della più importante manifestazione culturale del nostro Cantone.

Piazza Grande, con il suo schermo "open-air" più grande d'Europa e il sistema di proiezione allo stato dell'arte, dal profilo organizzativo è vista come il simbolo del Festival: per il suo alto grado di spettacolarità e per l'impatto mediatico che ne deriva rappresenta un fattore dallo straordinario ritorno d’immagine.

L’investimento complessivo di circa 2'800'000 di franchi è finanziato dalla proprietà immobiliare stessa per quanto concerne tutte le opere relative allo stabile mentre l’Associazione si è fatta carico dei costi relativi ai contenuti del rinnovato cinema GranRex. La decisione dell’Associazione di investire in prima persona nella ristrutturazione e nel rilancio degli spazi presso il GranRex, che non prevede una proiezione di tipo commerciale ma che permetterà di avere a disposizione una struttura fruibile su più fronti e per l’intero arco dell’anno, va dunque situata in tale contesto. Un contesto che, non da ultimo, permette di prevedere una diminuzione dei costi legati alle infrastrutture, voce importante del budget della manifestazione.

L’investimento è dunque finanziato per l’80% da mezzi privati, in buona parte grazie a contributi e donazioni private. Va inoltre rilevato che il progetto GranRex è stato identificato dall’Ente Regionale per lo sviluppo del Locarnese e Vallemaggia quale prioritario e strategico per la propria regione funzionale e in quanto tale verrà sostenuto tramite il decreto legislativo per attuare misure cantonali di politica regionale complementari al Programma d’attuazione della politica economica regionale 2016-2019.

(Red)