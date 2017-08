Il Verbano cala 5 centimetri al giorno

Anche il Verbano ha sete. Nonostante qualche temporale, il livello del lago cala costantemente. Il ritmo attuale è di 5 centimetri al giorno e attualmente è arrivato solo 22 centimetri sopra lo zero idrometrico.

Il bilancio negativo è causato soprattutto dalla differenza fra gli apporti degli immissari (in particolare i fiumi Ticino, Maggia e Toce), e il flusso che viene riservato al Ticino emissario verso valle. In effetti il calo non è arrivato solo con il periodo di siccità estiva, poiché dall’inizio di gennaio nell’intero bacino del Lago Maggiore sono entrati 5.945 milioni di metri cubi d’acqua in meno di quelli che erano affluiti nello stesso periodo dell’anno scorso. Si noti che il 2016 era già stato all’insegna della siccità.

C’è però da aggiungere che la magra storica è ancora lontana. Da quando si effettuano le misurazioni alla Miorina, lo sbarramento costruito a valle di Sesto Calende, risale infatti al 4 febbraio del 1947 quando il livello era sceso a 65 centimetri sotto lo zero idrometrico. Come noto, i flussi vengono accuratamente controllati dal Consorzio del Ticino presso la diga della Miorina. In entrata attualmente sono stati misurai 110 metri cubi al secondo, mentre in uscita la cifra è assai maggiore: 140 metri cubi al secondo. Gli effetti della siccità sono palesi su tutto il bacino. Anche a Locarno le spiagge si sono dilatate e il calo delle acque è evidente anche alla Lanca degli Stornazzi.

(T. V.)