Impianti di sci periferici, piccoli ma preziosi

di Maurizio Valsesia

Piccole stazioni sciistiche, ma importanti opportunità per mantenere vive le comunità vallerane. Non hanno certo lo scopo di ottenere dei grandi utili finanziari. Ma sono indispensabili per favorire la pratica degli sport invernali soprattutto fra i giovani e i giovanissimi, eliminando la situazione di emarginazione che nei lunghi mesi invernali si riscontra nelle zone periferiche. Inoltre le piste di sci sono spesso gestite da appositi Sci Club che vivono grazie al volontariato, il quale, a sua volta, diventa un importante momento di aggregazione.

In Ticino sono complessivamente nove mentre nel Locarnese queste stazioni invernali sono due e altrettante in Vallemaggia, più esattamente in Lavizzara. Ovviamente Bosco Gurin è escluso poiché gli impianti della Grossalp sono parte integrante del novero dei centri invernali più importanti. Si tratta invece di Cardada e Neggia, e, in Lavizzara, di Mogno e del Piano di Peccia. Queste quattro realtà hanno beneficiato dei sussidi stanziati recentemente dal cantone. Finanziamenti che vanno a sostenere le spese per la gestione e per la manutenzione degli impianti. La chiave di riparto tiene conto della tipologia delle singole realtà ed è stata subito decisa di comune accordo, con la ratifica dell’Ente regionale di sviluppo. Il finanziamento è annuale, ma viene assicurato sull’arco di un quadriennio. Una piccola, ma importante boccata di ossigeno per tutti.

Cardada è la più importante di queste piccole realtà. Per questo ha ricevuto il contributo maggiore: 17.500 franchi all’anno. Sulla montagna di Locarno la stagione sta andando molto bene. Il manto nevoso ha consentito l’apertura di pressoché tutti gli impianti nei week end e non solo, come durante le vacanze.