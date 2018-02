Incidente mortale a Galbisio

Un uomo ha perso la vita questo pomeriggio poco dopo le 14 a Galbisio. L’incidente mortale è avvenuto nei pressi della fermata del bus Rivetta.

Il 73enne svizzero domiciliato nel Luganese circolava alla guida di un camion sulla strada cantonale diretto in Riviera, come comunica la POlizia cantonale. A causa di una panne ai freni ha deciso di fermarsi presso la fermata del bus Alla Rivetta, unitamente ad un 39enne cittadino svizzero domiciliato nel Luganese che lo seguiva a bordo di un'auto nell'ambito del trasporto.

Il 73enne si è infilato sotto il mezzo pesante per effettuare la riparazione. Dopodiché ha richiesto al 39enne, che si trovava sul piazzale a lato della cabina di guida, di mettere in moto il camion. Stando ad una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, dopo l'accensione il mezzo pesante ha iniziato a muoversi in retromarcia schiacciando il 73enne.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona che non hanno potuto far altro che constatarne la morte a causa delle gra vi ferite riportate.

(Red)