Infortunio sul lavoro, è grave

È successo a Gordola, dove un elettricista 52enne è caduto da 2,6 metri mentre stava effettuando dei lavori al primo piano di un edificio in via San Gottardo.

La Polizia cantonale comunica che oggi poco prima delle 10 in un cantiere in via San Gottardo a Gordola vi è stato un infortunio sul lavoro. Un 52enne elettricista svizzero domiciliato nel Mendrisiotto stava effettuando dei lavori al primo piano di un edificio. Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, è caduto in un vano presente tra il primo piano è il pianterreno da un'altezza di 2.6 metri.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Salva. Stando ad una prima valutazione medica il 52enne ha riportato serie ferite.

(Red)