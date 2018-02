La Città in tasca con "Vivi Locarno"

Rendere il cittadino, ma anche il turista, sempre più partecipe della realtà in cui vive o si trova a soggiornare. Un obiettivo che le nuove tecnologie consentono di perseguire in maniera ottimale, in particolare sfruttando le molteplici risorse offerte dai cellulari, accessori che oggi sono nelle tasche di tutti. La Città di Locarno ha pertanto attivato l’applicazione per smartphone “Vivi Locarno” attraverso la quale si possono ottenere numerosissime informazioni che hanno attinenza con la vita cittadina. L’app è gratuita e disponibile sia per il sistema operativo Android che iOS.

L’utente avrà la possibilità di “vivere la città” a 360 gradi, ottenendo numerose informazioni che riguardano iniziative promosse dal Comune, manifestazioni di vario tipo, nonché eventi culturali che, per un verso o per l’altro, beneficiano di un sostegno da parte della Città o che hanno comunque uno stretto legame con la stessa.

Grazie a questo nuovo mezzo non verrà “sommerso” dalle informazioni in quanto la fruizione dei contenuti è facilmente personalizzabile. In altre parole, c’è la possibilità di selezionare solo i temi che più interessano, in modo da ottenere delle indicazioni mirate. Un criterio che verrà rispettato anche per le notifiche push, inviate per aggiornare l’utente in maniera tempestiva sulle ultimissime novità nei vari campi presenti nell’app.

Questo “filtro” non sarà però attivo se le notifiche riguardano notizie di interesse generale o sono prioritarie. Sarà soprattutto il caso per situazioni d’emergenza, allarmi generali di pericolo, potenziali disagi di vario genere, ecc.

Fra le diverse opportunità offerte da “Vivi Locarno”, di particolare interesse quella che consente all’utente di segnalare, in tempo reale, eventuali problematiche, come ad esempio dei danni o guasti all'infrastruttura cittadina. Se del caso, queste segnalazioni possono essere accompagnate anche da immagini. Nella categoria degli eventi invece c’è la possibilità di ricevere informazioni dettagliate per ogni singolo appuntamento, scoprire manifestazioni e iniziative proposte in base alle proprie preferenze, creare una selezione di eventi da non perdere con il relativo richiamo per non dimenticarsene, nonché ricevere notifiche riguardo ad eventuali aggiornamenti e modifiche dei propri programmi preferiti.

(Red)